Tilburg University: KNAW pleit voor betere bescherming academische vrijheid

De KNAW heeft gepleit voor wettelijke bescherming van de academische vrijheid. Volgens het rapport is deze vrijheid in Nederland onvoldoende geborgd, waardoor onderzoekers kwetsbaar zijn voor politieke druk en haatcampagnes. Tilburg University is een van de instellingen die hiermee te maken kan krijgen. Het kabinet had eerder advies gevraagd over dit onderwerp.

Gevonden voor jou

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) vindt dat de academische vrijheid beter in de wet moet worden vastgelegd. Volgens het rapport is de huidige bescherming onvoldoende, omdat de wet alleen stelt dat deze vrijheid ‘in acht wordt genomen’. Dit biedt weinig zekerheid voor onderzoekers en docenten, die vrij moeten zijn in hun keuzes en samenwerking.

Tilburg University, net als andere universiteiten, kan te maken krijgen met beperkingen op dit gebied. Het rapport wijst op voorbeelden zoals screening van internationale onderzoekers en studenten, of beperkingen in samenwerking met bepaalde landen. Deze maatregelen zijn voorlopig van tafel, maar laten zien hoe kwetsbaar de academische vrijheid kan zijn.

Vrijheid van meningsuiting

Naast academische vrijheid heeft de KNAW ook een rapport gepubliceerd over de vrijheid van meningsuiting in de wetenschap. Hierin staat dat de overheid zich zo min mogelijk moet bemoeien met wat wetenschappers zeggen. Volgens de auteurs is deze vrijheid al goed beschermd in de Grondwet en Europese verdragen.

Het rapport benadrukt dat wetenschappers transparant moeten zijn in publieke debatten. Bestuurders van universiteiten, zoals Tilburg University, worden opgeroepen om terughoudend te zijn en ruimte te bieden voor discussie. Dit is essentieel om gevoelige onderwerpen, zoals klimaatverandering of slavernij, goed te kunnen behandelen.

Druk van externe financiering

Een ander risico dat in het rapport wordt genoemd is de afhankelijkheid van externe financiers. Als universiteiten minder geld van de overheid krijgen, wordt het moeilijker voor wetenschappers om onafhankelijk onderzoek te doen. Samenwerking met partijen zoals Defensie kan echter prima, zolang de wetenschappelijke vrijheid gewaarborgd blijft.

Het rapport van de KNAW komt op een kritiek moment voor de wetenschap. De auteurs hopen dat het kabinet de aanbevelingen serieus neemt en actie onderneemt om academische vrijheid beter te beschermen, zodat universiteiten zoals Tilburg University hun rol in de samenleving kunnen blijven vervullen.