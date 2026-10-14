Geen vuurwerkontheffingen tijdens jaarwisseling in Boekel

Sinds de invoering van de Wet veilige jaarwisseling geldt een landelijk vuurwerkverbod. Gemeente Boekel heeft besloten geen ontheffingen te verlenen voor het afsteken van consumentenvuurwerk tijdens de komende jaarwisseling.

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De Wet veilige jaarwisseling, die sinds 1 augustus van dit jaar van kracht is, verbiedt het afsteken van consumentenvuurwerk vanaf de jaarwisseling 2026/2027. Onder strikte voorwaarden mogen burgemeesters ontheffingen verlenen voor georganiseerde vuurwerkshows. In Boekel, maar ook in de gemeenten Maashorst en Land van Cuijk, is besloten geen uitzonderingen toe te staan.

Volgens de Driehoek Maas & Leijgraaf, waarin de drie gemeenten samenwerken, biedt het landelijke verbod meer duidelijkheid en veiligheid. Door geen ontheffingen te verlenen, voeren de gemeenten de nieuwe regels eenduidig en zonder uitzonderingen door. Dit sluit aan bij de aanpak die in het merendeel van Nederland wordt gehanteerd.

Alternatief evenement

Ondanks het vuurwerkverbod is er in Boekel tijdens de jaarwisseling een alternatief voor spektakel. Motorclub De Vlammers organiseert hun jaarlijkse ‘Nieuwjaarssprong’, waarbij leden met motoren door een brandende hoepel springen. Dit evenement trekt traditiegetrouw veel publiek en vindt ook dit jaar weer plaats.

Het landelijke vuurwerkverbod is bedoeld om de risico's tijdens de jaarwisseling te verminderen en de situatie beter beheersbaar te maken. Inwoners en organisaties in Boekel moeten zich houden aan de regels die voortvloeien uit deze wet.