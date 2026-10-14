Vergadering Sportraad Altena op 19 oktober

De Sportraad Altena vergadert maandag 19 oktober in Sleeuwijk. Op de agenda staan onder meer de Altena Sport Awards en de Zwemvisie Altena.

Gevonden voor jou

De vergadering vindt plaats om half acht ’s avonds bij de Sleeuwijkse Korfbal Vereniging, Sportcomplex De Roef aan de Rijksstraatweg 115d in Sleeuwijk. Iedereen is welkom om als toehoorder aanwezig te zijn.

Op de agenda staan verschillende onderwerpen, zoals een gesprek met bestuursleden van SKV en de samenstelling van de Sportraad. Ook wordt er gesproken over het verslag van de vorige vergadering, het Sportcafé op 9 november en de Altena Sport Awards, die gepland staan voor 5 april 2027.

Nieuwe initiatieven

Een ander agendapunt is de September Sportmaand. De Sportraad wil een nieuw initiatief ontwikkelen bij de start van het sportseizoen. Daarnaast komt de Zwemvisie Altena aan bod. Dit is een vast onderwerp op de agenda.

De Sportraad Altena adviseert de gemeente over sportbeleid en denkt mee over het beweegaanbod. Sporten en bewegen zijn belangrijk voor de gezondheid en zorgen voor sociale contacten. Meer informatie over de Sportraad is te vinden op hun website.