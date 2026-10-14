NAC boekt opnieuw miljoenenwinst, maar degradatie zorgt voor tekort

NAC heeft het vorige seizoen afgesloten met een winst van bijna 4 miljoen euro. Dat ondanks de degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie. "De club is, ondanks de degradatie, verre van terug bij het vertrekpunt van enkele jaren geleden”, stelt algemeen directeur Remco Oversier. Het is het tweede seizoen op rij dat de club zwarte cijfers schrijft.

De winst is onder meer te danken aan extra inkomsten uit het uitgebreide Rat Verlegh Stadion, de horeca, merchandise en transfers. Ook ontving NAC geld voor de doorverkoop van Jan Paul van Hecke door Brighton & Hove Albion aan Tottenham Hotspur. Daarnaast vielen de kosten lager uit dan begroot.

De winst vóór belastingen bedroeg 4,4 miljoen euro. Daardoor is het eigen vermogen van NAC gestegen naar 7,2 miljoen euro positief. Het is het tweede seizoen op rij dat de club zwarte cijfers schrijft.

Oversier wijst op de groei van de afgelopen jaren. "Het 'NAC 2030'-plan werpt haar vruchten af. Naast een duidelijke en vaste koers is dit ook terug te zien in de forse groei in inkomsten, gepaard gaande met op meerdere fronten ook lagere kosten.”

NAC schrijft de verbeterde financiële positie onder meer toe aan de uitbreiding van het stadion en het in eigen beheer nemen van delen van de horeca en het veldonderhoud. Vanaf dit seizoen neemt de club ook de verkoop van merchandise zelf in handen.

Voor het huidige seizoen verwacht NAC wel een exploitatietekort. Dat komt grotendeels door de degradatie uit de Eredivisie. Volgens de club is het vrijwel onmogelijk om in de Keuken Kampioen Divisie met een sluitende begroting mee te doen om promotie.