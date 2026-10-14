A2 richting Eindhoven na uren vrijgegeven na ongeluk met vrachtwagens

De A2 richting Eindhoven is rond negen uur woensdagavond weer vrijgegeven. Woensdagmiddag gebeurde er een ongeluk met twee vrachtwagens ter hoogte van Liempde. Een vrachtwagenchauffeur en zijn bijrijder raakten daarbij zwaargewond.

Het ongeluk gebeurde iets na drie uur woensdagmiddag tussen Boxtel en Best-West. Een van de vrachtwagens stond stil op de invoegstrook net voorbij tankstation Velder ter hoogte van Liempde. Een andere vrachtwagen klapte daar met volle vaart op. Een bijrijder van de vrachtwagen die stilstond, stond op de invoegstrook en raakte zwaargewond. Ook de chauffeur van de andere vrachtwagen is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Weg urenlang dicht

De schade aan de vrachtwagens was groot. De cabine van een van de vrachtwagens was compleet verwoest. De snelweg was urenlang dicht van Den Bosch naar Eindhoven, maar is rond negen uur weer vrijgegeven.

Er kwamen veel hulpdiensten op het ongeluk af. Een traumahelikopter landde op de snelweg. Verkeer richting Eindhoven kon in tussentijd omrijden vanaf knooppunt Vught via Tilburg over de A65 en A58.