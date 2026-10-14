Gewonde man op straat gevonden in Eindhoven, verdachte spoorloos

Een man is woensdagavond met een flinke snijwond gevonden op straat in Eindhoven. De politie houdt rekening met een steekpartij en viel kort daarna een huis binnen aan de Monnikstraat.

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De man werd rond half tien aangetroffen op de Keizersmantelstraat. Volgens een omstander had hij een flinke snijwond. Ambulancepersoneel verleende eerste hulp, waarna het slachtoffer naar het ziekenhuis werd gebracht voor verdere behandeling. Veel onduidelijkheid

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De officier van dienst van de politie laat weten dat rekening wordt gehouden met een steekpartij die mogelijk verderop in de buurt heeft plaatsgevonden. Hoe het slachtoffer precies gewond is geraakt en wat daaraan voorafging, wordt onderzocht.

Huis doorzocht

In de zoektocht naar een mogelijke verdachte deed de politie kort na de vermoedelijke steekpartij een inval in een huis aan de Monnikstraat, enkele straten verderop. Daar werd een vrouw onder schot van een taser uit huis gehaald maar agenten vonden daar geen verdachte. Enkele uren later viel de politie ook een huis in Valkenswaard binnen. De straat stond vol met politie en hulpdiensten. Agenten zijn een buurtonderzoek gestart en bekijken camerabeelden uit de omgeving om meer duidelijkheid te krijgen over wat er is gebeurd. Oproep aan getuigen

De politie roept mensen op zich te melden als zij iets hebben gezien of gehoord. Elk stukje informatie is volgens de politie waardevol om te achterhalen wat er precies is gebeurd. Het onderzoek naar de steekpartij en een mogelijke verdachte loopt nog.

Politie opzoek naar verdachte steekpartij (foto: Persbureau Heitink).