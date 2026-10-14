Man met snijwond gevonden op straat, politie zoekt verdachte in huis

Een man is woensdagavond gewond gevonden op straat aan de Keizersmantelstraat in Eindhoven. Hij heeft een flinke snijwond opgelopen. De politie viel kort na de steekpartij een huis binnen een paar straten verderop, maar vond daar geen verdachte.

De man werd rond half tien gevonden op straat. Volgens een omstander had hij een flinke snijwond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling.

In de zoektocht naar een verdachte deed de politie kort daarna een inval bij een huis aan de Monnikstraat in Eindhoven. Daar werd de verdachte niet aangetroffen.