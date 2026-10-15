Wielerprofs rijden door Tilburg, kijk hier live naar de Eneco Tour

De tweede etappe van de Eneco Tour vindt donderdag plaats in Tilburg. In de ochtend rijden de vrouwen de tijdrit van 13,6 kilometer, in de middag de mannen. De wedstrijd is live te zien via Omroep Brabant op tv, online en Brabant+.

De Eneco Tour is een zesdaagse wielerwedstrijd in Nederland. De proloog was dinsdag in Den Haag, de slotetappe is komende zondag in Arnhem. Donderdag is de tijdrit die door Tilburg gaat.

In de proloog was bij de vrouwen Lieke Nooijen uit Deurne een klasse apart. Woensdag in Ede won de Belgische sprintster Sandrine Tas de massasprint, die daarmee ook leider is in het tussenklassement.

Bij de mannen won de Zweed Jakob Söderqvist de proloog. Een dag later in Ede won het Belgische sprintkanon Tim Merlier ruim voor Dylan Groenewegen. In Tilburg gaat de strijd verder om een etappezege en de leiding in het klassement.