Artisjok brengt theater in Someren-Eind tot leven

Artisjok heeft afgelopen weekend het publiek in Someren-Eind verrast met de theatervoorstelling 'Spierballen, ziel & zaligheid'. Na twee jaar voorbereiding en vele repetities werd het resultaat op het podium van gemeenschapshuis De Einder gepresenteerd.

Gevonden voor jou

De voorstelling, geregisseerd door Anneke Schröder, legde de nadruk op theatrale elementen naast zang. Vijf zangers, ondersteund door een groep veelzijdige muzikanten, brachten een afwisselend programma dat het publiek duidelijk wist te waarderen. Licht en geluid werden verzorgd door Wesley van der Lingen en Martijn van Vroonhoven, wat bijdroeg aan de professionele uitstraling.

Het programma begon krachtig met het nummer 'Muscle Bound' en schakelde daarna naar meer kwetsbare muziekstukken. Artisjok koos bewust voor een dynamische mix van bekende en minder bekende nummers, zoals 'Dansen op de vulkaan' en 'What’s going on'. Het muzikale zestal, met gitaristen Oscar Berkers, Dees Al en Tim van Dongen, werd aangevuld door Albert Lomans en Daniëlle Veugen, die meerdere instrumenten bespeelden. Na de pauze voegde Sjef Wijnen met zijn trompet extra kleur toe.

Afwisselende muziekkeuze

De tweede helft van de voorstelling bracht opnieuw een mix van tempo en sfeer. Bekende nummers zoals 'Golden Brown' kregen een frisse interpretatie, terwijl minder bekende nummers zoals 'Rinaldo' voor variatie zorgden. Deze artistieke keuzes maakten de avond interessant en uitdagend voor zowel de uitvoerenden als het publiek.

De voorstelling vond plaats in gemeenschapshuis De Einder, dat door minimale middelen en veel enthousiasme was omgetoverd tot een sfeervol theater. Artisjok sprak na afloop haar dank uit aan de locatie en vrijwilligers voor de goede zorgen en de warme ontvangst.