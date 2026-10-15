Deze wielertalenten genieten in Eneco Tour en dromen van een profteam

In de Eneco Tour rijden deze week ervaren profs mee, maar ook aanstormende talenten. Zo zien Isère Koster (19) uit Etten-Leur en Sara Sonnemans (20) uit Someren de zesdaagse wielerwedstrijd als een mooie ervaring in hun traject richting een profbestaan. “Mijn leven draait om fietsen, ik wil er alles uithalen”, zegt Koster.

Leon Voskamp Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Bij het team van Wielervereniging Schijndel zijn de rensters net klaar met eten na de etappe van de Eneco Tour in Ede. Koster genoot van de eerste twee koersdagen. “Het is vet dat wij als clubteam een wedstrijd rijden met onder andere World Tour-teams. Voor ons was het aanpoten, al moet ik zeggen dat het in het peloton goed te doen was. Later deze week in Limburg zullen we zeker het niveauverschil gaan merken.” Koster ziet de Eneco Tour als een ideale week om veel te leren. “Ik heb nog nooit zes dagen een wedstrijd gereden. Tijdens de koers ben je vooral op jezelf aan het focussen, maar ik kijk ook om me heen waar anderen zich positioneren.”

Die ervaring wil ze volgend jaar meenemen als ze gaat rijden voor De Ploeg Op De Root. In deze continentale ploeg krijgt ze de kans om klassiekers als de Ronde van Vlaanderen of Gent-Wevelgem te rijden. “Als ik er nu aan denk, moet ik even slikken. Maar als ik heel goed ben, kan ik de stap richting dat niveau zeker maken.”

Vandaag live op Omroep Brabant



Omroep Brabant zendt donderdag vanaf 10.35 uur de tweede etappe van de Eneco Tour uit. De tijdrit in Tilburg is te zien op tv, website en Brabant+.

Een vetpot is het volgend seizoen zeker niet, maar de renster uit Etten-Leur hoopt in de toekomst de stap te maken naar een profteam. “Het wielrennen is me dankzij mijn vader met de paplepel ingegoten. Ik haal er plezier uit en ben ambitieus. In mijn leven staat wielrennen centraal, ik wil er alles uithalen.” Haar één jaar oudere ploeggenoot Sara Sonnemans staat bekend als een groot talent in het veldrijden. Toch besloot de renster uit Someren zich dit seizoen meer op de weg te focussen. “Veldrijden is heel leuk, maar ik zie op de weg meer kansen”, zegt ze over die keuze.

"In een nieuwe omgeving ga ik ontdekken wat er voor mij inzit."

Na dit jaar gaat Sonnemans Wielervereniging Schijndel verlaten. In een ander team wil ze verdere stappen zetten in haar ontwikkeling. “In een nieuwe omgeving ga ik ontdekken wat er voor mij inzit. Ik ben bijna klaar met mijn opleiding tot verpleegkundige en ga me daarna meer focussen op wielrennen. Het is mijn droom om ooit prof te worden, maar als het niet lukt, kan ik in ieder geval zeggen dat ik er alles aan heb gedaan.” Sonnemans en Koster zien dat het vrouwenwielrennen in de lift zit. Al is er volgens het duo nog volop ruimte voor verbetering. “Kijk eens naar de mannen, daar is alles top geregeld. De bussen bijvoorbeeld zijn veel groter. Ook het prijzengeld is een verschil, bij de vrouwen ligt het zeker de helft lager. Maar we zien ook positieve dingen, zoals meer aandacht voor vrouwenwielrennen.”