Stroomstoring in Waspik treft minder dan 100 adressen

In Waspik, gemeente Waalwijk, zitten sinds vannacht minder dan 100 adressen zonder stroom door een storing. De oorzaak wordt nog onderzocht en de netbeheerder verwacht de storing rond half vier 's nachts te hebben opgelost.

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De stroomstoring begon om één uur en zevenentwintig minuten vannacht en treft naast Waspik ook enkele adressen in de gemeente Geertruidenberg. In Waspik gaat het om adressen in het postcodegebied 5165.

De storing kwam onverwacht en de netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de kabels en leidingen in de regio, is bezig met onderzoek naar de oorzaak. De verwachting is dat de stroomvoorziening om half vier weer hersteld is.