Stroomstoring treft minder dan 100 adressen in Raamsdonk

In Raamsdonk en Raamsdonksveer, gemeente Geertruidenberg, zijn minder dan 100 adressen getroffen door een stroomstoring. De storing begon vannacht om half twee. De netbeheerder verwacht dat het probleem rond half vier is opgelost.

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De oorzaak van de storing is nog onbekend. De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de kabels en leidingen in de regio, is bezig met herstelwerkzaamheden.

Ook enkele adressen in Waspik, gemeente Waalwijk, ondervinden hinder. De getroffen postcodegebieden zijn onder andere 4941 en 4944.