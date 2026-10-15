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Auto vliegt in brand op A58, file van Breda naar Tilburg
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De A58 van Breda naar Tilburg bij Tilburg Centrum-West is donderdagochtend weer vrij na een autobrand. Het verkeer kan weer doorrijden.
Door de autobrand werd de rechterrijstrook afgesloten.
Het verkeer kwam stil te staan tussen Bavel en Tilburg-Centrum West. De file bedroeg rond 07.00 uur elf kilometer. Op het hoogtepunt had het verkeer bijna een uur vertraging.
De brandweer kwam ter plaatse om te blussen. Rijkswaterstaat adviseerde om te rijden via de omleiding vanaf knooppunt Sint Annabosch.
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