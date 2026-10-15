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Auto vliegt in brand op A58, file van Breda naar Tilburg

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Brandende auto op A58 (foto: Rijkswaterstaat).
Brandende auto op A58 (foto: Rijkswaterstaat).

De A58 van Breda naar Tilburg bij Tilburg Centrum-West is donderdagochtend weer vrij na een autobrand. Het verkeer kan weer doorrijden. 

Profielfoto van Lobke Kapteijns
Geschreven door
Lobke Kapteijns

Door de autobrand werd de rechterrijstrook afgesloten.

Het verkeer kwam stil te staan tussen Bavel en Tilburg-Centrum West. De file bedroeg rond 07.00 uur elf kilometer. Op het hoogtepunt had het verkeer bijna een uur vertraging. 

De brandweer kwam ter plaatse om te blussen. Rijkswaterstaat adviseerde om te rijden via de omleiding vanaf knooppunt Sint Annabosch. 

Advies van Rijkswaterstaat voor verkeer op A58 van Breda naar Tilburg (foto: Rijkswaterstaat).
Advies van Rijkswaterstaat voor verkeer op A58 van Breda naar Tilburg (foto: Rijkswaterstaat).
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