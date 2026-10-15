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Auto vliegt in brand op A58, vlammen slaan uit wagen

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Brandende auto op A58 (foto: Rijkswaterstaat).
Brandende auto op A58 (foto: Rijkswaterstaat).

Op de A58 van Breda naar Tilburg, bij Tilburg Centrum-West, is donderdagochtend een auto in brand gevlogen. De vlammen sloegen uit de auto. De autobrand zorgde voor een lange file. Iets voor acht uur was de weg weer vrij en kon het verkeer weer doorrijden. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Door de autobrand werd de rechterrijstrook afgesloten.

Het verkeer kwam stil te staan tussen Bavel en Tilburg-Centrum West. De file bedroeg rond 07.00 uur elf kilometer. Op het hoogtepunt had het verkeer bijna een uur vertraging. 

De brandweer kwam naar de A58 om te blussen. Rijkswaterstaat adviseerde om te rijden via de omleiding vanaf knooppunt Sint Annabosch. 

Advies van Rijkswaterstaat voor verkeer op A58 van Breda naar Tilburg (foto: Rijkswaterstaat).
Advies van Rijkswaterstaat voor verkeer op A58 van Breda naar Tilburg (foto: Rijkswaterstaat).
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