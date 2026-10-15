Wijnmasterclass Toscane bij ’t Perron

Op vrijdag 16 oktober kun je in Heeze genieten van Toscaanse wijnen tijdens een masterclass met vinoloog Robert Handjes.

Gevonden voor jou

Toscane komt naar Heeze tijdens een wijnmasterclass in ’t Perron. Vanaf acht uur ’s avonds nemen Register Vinoloog Robert Handjes en De Monnik Dranken je mee in de wereld van Italiaanse topwijnen. Het bijzondere wijnhuis Villa Trasqua staat hierbij centraal.

Villa Trasqua heeft een opvallende Nederlandse link. Tijdens de masterclass ontdek je niet alleen de verhalen achter de flessen, maar kun je ook uitgebreid proeven. Vragen over wijn? Die kun je tijdens de avond stellen aan de vinoloog.

Kosten en aanmelden

De kosten voor de avond bedragen 20 euro per persoon. Dit bedrag betaal je contant bij binnenkomst. Wie tijdens de avond minimaal 50 euro aan wijn koopt, krijgt bovendien 10 euro van het entreegeld terug.

Omdat de plekken beperkt zijn, is vooraf aanmelden noodzakelijk. Zo ben je verzekerd van een plekje bij deze exclusieve avond in Heeze.