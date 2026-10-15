Tanja de Leeuw kandidaat voor Provinciale Staten namens CDA Brabant

Tanja de Leeuw uit Waalre, fractievoorzitter van CDA Waalre en ondernemer, staat op plek vier van de kieslijst voor de Provinciale Statenverkiezingen van 2027 namens het CDA Brabant.

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Tanja de Leeuw, geboren en getogen in Waalre, is een bekend gezicht in haar gemeente. Naast haar rol als fractievoorzitter van CDA Waalre, runt ze de bedrijven Leeuwendael Evenementen en 123Reünie. Ook zet ze zich maatschappelijk in als voorzitter van TopJudo Brabant en is ze actief in het carnavalsleven.

Met haar ervaring in de lokale politiek en het bedrijfsleven wil De Leeuw zich inzetten voor een veilig en leefbaar Brabant. Ze richt zich op het aanpakken van drugscriminaliteit en ondermijning in het buitengebied, het versterken van vertrouwen in de politiek en het bieden van voldoende ruimte aan ondernemers en verenigingen.

Veiligheid en gezelligheid

Volgens De Leeuw draait goed bestuur om vertrouwen en verantwoordelijkheid nemen. Ze benadrukt dat luisteren naar mensen en het nakomen van afspraken essentieel zijn. Daarnaast vindt ze saamhorigheid belangrijk en pleit ze ervoor om de Brabantse gezelligheid niet te vergeten: samen hard werken én samen lachen.

De Provinciale Statenverkiezingen worden gehouden op 17 maart 2027. De Leeuw staat op de vierde plaats van de kieslijst en hoopt met haar brede ervaring een bijdrage te leveren aan de toekomst van Brabant.