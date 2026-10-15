Stroomstoring in Steenbergen, oorzaak nog onbekend

Minder dan 25 adressen in Steenbergen zitten sinds vanochtend zonder stroom door een beschadigde kabel. De storing begon om kwart voor negen en de netbeheerder verwacht dat het probleem rond één uur 's middags is opgelost.

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De stroomstoring in Steenbergen wordt veroorzaakt door graafschade. Hierbij is een kabel beschadigd geraakt tijdens werkzaamheden in de grond. Dit heeft geleid tot een onderbreking van de elektriciteit.

De storing treft minder dan 25 adressen in postcodegebied 4651. De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen, is bezig met herstelwerkzaamheden. Naar verwachting zal de stroom rond één uur 's middags weer beschikbaar zijn.