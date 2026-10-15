Stroomstoring Geldrop: herstel verwacht rond elf uur

In Geldrop is vanochtend een stroomstoring begonnen rond vijf voor negen. De netbeheerder verwacht dat de storing om elf uur is opgelost. De oorzaak wordt nog onderzocht.

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De stroomstoring treft Geldrop, een kern in de gemeente Geldrop-Mierlo. Het precieze aantal getroffen adressen is nog niet bekend. Vooralsnog lijkt de storing beperkt tot postcodegebied 5665.

De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van kabels en leidingen in de regio, is bezig met herstelwerkzaamheden. Er wordt nog uitgezocht wat de storing heeft veroorzaakt. Naar verwachting is de stroom weer terug om elf uur vanochtend.