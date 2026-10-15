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Nachtwerkzaamheden bij station Helmond krijgen speciale geluidsregels

Helmond heeft toestemming gegeven voor aangepaste geluidsregels bij nachtwerkzaamheden bij station Brandevoort en 't Hout. Het gaat om werkzaamheden aan het Mr. Stikkerplein en de Broederwal.

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De maatwerkvoorschriften zorgen ervoor dat er ondanks geluidsoverlast toch 's nachts gewerkt kan worden. Dit soort aangepaste regels wordt vaak toegepast bij projecten waar werken overdag niet mogelijk is, bijvoorbeeld vanwege drukte of veiligheid. De gemeente Helmond heeft deze regels goedgekeurd op 9 oktober.

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