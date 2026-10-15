Woonhuis in Geffen mag verbouwd worden

De gemeente Oss heeft een vergunning verleend voor het verbouwen van een woonhuis aan de Raadhuisstraat 9 in Geffen. De vergunning is op 13 oktober 2026 verstuurd.

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Met deze omgevingsvergunning mag de eigenaar aanpassingen doen aan het bestaande woonhuis. Omgevingsvergunningen zijn nodig voor bouwprojecten die mogelijk invloed hebben op de omgeving, zoals het uiterlijk van een pand of de veiligheid.