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Vergunning verleend voor tijdelijke bouwvoorziening in Leende

De gemeente Heeze-Leende heeft een vergunning verleend voor een tijdelijke voorziening op een bouwterrein aan de Halfeindschestraat in Leende.

Gevonden voor jou

Het gaat om een tijdelijke voorziening die nodig is voor bouwwerkzaamheden op eigen terrein. De vergunning houdt in dat er afgeweken mag worden van de regels voor Ruimtelijke Ordening.

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