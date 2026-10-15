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Vergunning verleend voor tijdelijke bouwvoorziening in Leende
De gemeente Heeze-Leende heeft een vergunning verleend voor een tijdelijke voorziening op een bouwterrein aan de Halfeindschestraat in Leende.
Het gaat om een tijdelijke voorziening die nodig is voor bouwwerkzaamheden op eigen terrein. De vergunning houdt in dat er afgeweken mag worden van de regels voor Ruimtelijke Ordening.
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