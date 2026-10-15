Carnaval in Schijndel krijgt groen licht van de gemeente

De gemeente Meierijstad heeft een vergunning verleend voor het evenement Carnaval bij karakter. Het feest vindt plaats van 5 tot en met 9 februari 2027 aan de Hoofdstraat in Schijndel.

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De vergunning maakt het mogelijk om op de genoemde locatie in Schijndel activiteiten te organiseren die bij carnaval horen. Het besluit is op 13 oktober 2026 genomen door de burgemeester. Carnaval bij karakter zal plaatsvinden aan de Hoofdstraat 96, midden in het centrum van het dorp.