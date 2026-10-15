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Heerma van Vossstraat in Roosendaal krijgt twee vrijstaande woningen
De Heerma van Vossstraat 12 in Roosendaal wordt herontwikkeld. Het voormalige bedrijfsperceel met bedrijfswoning maakt plaats voor twee vrijstaande woningen.
Het omgevingsplan voor deze herontwikkeling is vanaf 19 oktober 2026 zes weken lang in te zien. Dit kan via landelijke websites of op afspraak bij het stadskantoor in Roosendaal.
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