Navigatie overslaan
Ontdek

Heerma van Vossstraat in Roosendaal krijgt twee vrijstaande woningen

De Heerma van Vossstraat 12 in Roosendaal wordt herontwikkeld. Het voormalige bedrijfsperceel met bedrijfswoning maakt plaats voor twee vrijstaande woningen.

Gevonden voor jou

Het omgevingsplan voor deze herontwikkeling is vanaf 19 oktober 2026 zes weken lang in te zien. Dit kan via landelijke websites of op afspraak bij het stadskantoor in Roosendaal.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Roosendaal

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.