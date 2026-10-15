Veldhoven verlaagt snelheid naar 30 km/u in Zeelst

De gemeente Veldhoven heeft plannen om de maximumsnelheid in Zeelst terug te brengen naar 30 kilometer per uur. Het gaat om meerdere straten, waaronder de Heuvelstraat, Blaarthemseweg en Kruisstraat. Ook worden fietsstroken aangelegd en voorrangssituaties aangepast.

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De wegen in Zeelst worden ingericht als gebiedsontsluitingswegen met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur, zoals beschreven in het Mobiliteitsprogramma 2040. De huidige inrichting en bebording sluiten hier niet volledig op aan. Het college wil daarom verkeerslichten verwijderen en de voorrangsregeling op meerdere kruisingen aanpassen. Daarnaast worden stopverboden opgeheven en komen er nieuwe fietsstroken op verschillende straten.

Het ontwerpverkeersbesluit ligt vanaf vandaag tot en met 25 november 2026 ter inzage in het gemeentehuis van Veldhoven.