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Woonboerderij in Deurne mag worden verbouwd en verduurzaamd

De gemeente Deurne heeft toestemming gegeven voor het verbouwen en verduurzamen van een woonboerderij aan de Strijpsebaan.

Gevonden voor jou

Het besluit heeft betrekking op een bouwactiviteit en werd op 13 oktober 2026 genomen. De woonboerderij zal technisch worden aangepast om duurzamer te worden. Het volledige besluit en de bijbehorende stukken zijn beschikbaar voor inzage bij de gemeente Deurne.

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