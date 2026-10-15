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Subsidieplafond sociale volkshuisvesting vastgesteld in Nuenen

De gemeente Nuenen heeft het subsidieplafond voor sociale volkshuisvesting vastgesteld. Het beschikbare bedrag van 512.000 euro geldt van 15 oktober 2026 tot en met 30 september 2027.

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Subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Als op één dag meer aanvragen binnenkomen dan het plafond toelaat, beslist een loting over de rangschikking.

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