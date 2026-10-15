Gemeente Deurne wil grond verkopen en verhuren

De gemeente Deurne heeft plannen om grond te verkopen en te verhuren. Het gaat om twee percelen nabij Kulertseweg in Deurne en Dorpsstraat in Neerkant. De beoogde kopers en huurders zijn aangrenzende eigenaren die voldoen aan de criteria.

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Deurne voert deze plannen uit op basis van het project 'Aanpak Oneigenlijk grondgebruik'. Hierbij wordt grond aangeboden aan eigenaren die naast de percelen wonen. Dit gebeurt volgens de regels van het Didam-arrest, waarbij slechts één serieuze gegadigde wordt geselecteerd. De oppervlakte van de grond nabij Kulertseweg is ongeveer 43 vierkante meter, terwijl het perceel nabij Dorpsstraat circa 10 vierkante meter groot is.