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Ontdek

Uitbreiding woning en dakopbouw in Nuenen goedgekeurd

De gemeente Nuenen heeft een vergunning verleend voor de uitbreiding van een woning en het plaatsen van een dakopbouw aan de Marijkestraat 12.

Gevonden voor jou

De vergunning werd op 9 oktober 2026 verzonden en treedt de dag erna in werking. Het besluit maakt het mogelijk om de woning uit te breiden en een extra verdieping toe te voegen. Dit kan bijvoorbeeld zorgen voor meer ruimte in huis.

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