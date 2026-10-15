Dakkapel aan de voorzijde van woning in Nuenen toegestaan

De gemeente Nuenen heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorkant van een woning aan de Weverstraat.

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Het gaat om een woning aan de Weverstraat 132 in Nuenen. De vergunning is op 12 oktober verzonden en de toestemming is daarmee vanaf die datum officieel van kracht. Het plaatsen van een dakkapel zorgt meestal voor meer licht en ruimte op de bovenverdieping van een huis.