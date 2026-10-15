Navigatie overslaan
Ontdek

Sinterklaasoptocht in Cromvoirt op 22 november

Op 22 november trekt de Sinterklaasoptocht door de St.-Lambertusstraat in Cromvoirt. De gemeente Vught heeft hiervoor een evenementenvergunning verleend.

Gevonden voor jou

De vergunning voor de optocht is op 8 oktober 2026 verzonden. Tijdens de optocht trekt een feestelijke stoet door het dorp om de komst van Sinterklaas te vieren. Bewoners van Cromvoirt kunnen zich opmaken voor een gezellige dag vol traditie en plezier.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Vught

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.