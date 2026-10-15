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Sinterklaasoptocht in Cromvoirt op 22 november
Op 22 november trekt de Sinterklaasoptocht door de St.-Lambertusstraat in Cromvoirt. De gemeente Vught heeft hiervoor een evenementenvergunning verleend.
De vergunning voor de optocht is op 8 oktober 2026 verzonden. Tijdens de optocht trekt een feestelijke stoet door het dorp om de komst van Sinterklaas te vieren. Bewoners van Cromvoirt kunnen zich opmaken voor een gezellige dag vol traditie en plezier.
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