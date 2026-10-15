Vught maakt kabelgoten mogelijk voor elektrisch laden

De gemeente Vught heeft nieuwe regels opgesteld waarmee bewoners zonder eigen parkeergelegenheid hun elektrische voertuigen kunnen opladen via een kabelgoot. Onder voorwaarden mag deze voorziening in het trottoir worden aangelegd, mits deze direct aansluit op het eigen terrein en een openbare parkeerplaats.

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De kabelgoot biedt een veilige manier om een laadkabel tussen woning en voertuig te leiden. Voor de aanleg gelden strikte eisen, zoals een maximale lengte van drie meter en een obstakelvrije doorgang van minimaal 1,2 meter op het trottoir. In het centrumgebied van Vught en bij monumenten zijn kabelgoten niet toegestaan.

Bewoners die een kabelgoot willen, moeten een vergunning aanvragen en vooraf toestemming vragen aan hun verhuurder als ze in een huurwoning wonen. De gemeente legt de kabelgoten aan en zorgt voor het beheer, waarbij de kosten grotendeels voor rekening van de aanvrager zijn.