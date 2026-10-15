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Kozijn in voorgevel woning Waalre mag vervangen worden

De gemeente Waalre heeft een vergunning verleend voor het vervangen van het kozijn in de voorgevel van een woning aan de Emmastraat.

Gevonden voor jou

Het gaat om een woning aan de Emmastraat in Waalre, waar het kozijn in de voorgevel vernieuwd mag worden. De vergunning is volgens de gebruikelijke procedure verstrekt en gaat over een specifieke aanpassing aan het huis.

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