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Intocht Sinterklaas keert terug naar Chaam met meerjarige vergunning

De intocht van Sinterklaas in Chaam heeft een meerjarige vergunning gekregen. Dit jaar vindt de feestelijke gebeurtenis plaats op 22 november van één uur ’s middags tot half vier.

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De route loopt via Withagen, langs De Geerhof en eindigt op het Raadhuisplein bij het oude gemeentehuis. De vergunning geldt tot en met 2029, waardoor de intocht de komende jaren verzekerd is van doorgang.

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