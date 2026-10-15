Maashorst wil regels omgevingsplan aanpassen

De gemeente Maashorst heeft aangekondigd het omgevingsplan te willen wijzigen. Het gaat om regels over archeologie, wonen en gezondheid. Voorafgaand aan de wijziging organiseert de gemeente een inloopavond om inwoners en organisaties te betrekken.

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Het omgevingsplan bevat regels voor activiteiten die invloed hebben op de leefomgeving, zoals wonen, werken en ontspannen. De voorgestelde wijziging richt zich op archeologische regels, begripsbepalingen rondom wonen en gezondheidsmaatregelen bij maatschappelijke instellingen. Deze veranderingen gelden voor het hele grondgebied van Maashorst.

Om inspraak te faciliteren, wordt een omgevingsdialoog gehouden met betrokkenen. Tijdens deze dialoog kunnen meningen en ideeën gedeeld worden, waarmee de gemeente het plan mogelijk kan verbeteren. De exacte stukken en ontwerpplannen zijn nog niet beschikbaar. De gemeente zal later bekendmaken wanneer deze ter inzage liggen.