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Kaasverkoop op zaterdagen in 2027 op kerkplein Bergeijk

Op het kerkplein aan 't Hof in Bergeijk mag in 2027 op zaterdagen kaas verkocht worden. Hiervoor is door de gemeente een vergunning verleend.

Gevonden voor jou

De vergunning geeft toestemming voor het gebruik van de openbare ruimte als standplaats. Hier kunnen naast kaas ook andere bijbehorende producten worden aangeboden. Het besluit hierover is op 13 oktober verstuurd door de gemeente Bergeijk.

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