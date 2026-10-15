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Verenigingsfeest Sint-Michielsgestel mag tot diep in de nacht doorgaan

Café d’n Eyk heeft toestemming gekregen om het verenigingsfeest aan de Eikenlaan in Sint-Michielsgestel tot half twee ’s nachts te laten doorgaan.

Gevonden voor jou

De gemeente Sint-Michielsgestel heeft een ontheffing verleend voor het verlengen van de sluitingstijd tijdens het verenigingsfeest. Het evenement vindt plaats in de nacht van zaterdag op zondag, van middernacht tot half twee aan de Eikenlaan 5.

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