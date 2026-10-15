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Intocht Sinterklaas op Petrus Dondersplein Sint-Michielsgestel

De intocht van Sinterklaas vindt plaats op zondag 22 november op het Petrus Dondersplein in Sint-Michielsgestel. De burgemeester heeft op 12 oktober een vergunning verleend voor het evenement, dat duurt van twee tot vier uur in de middag.

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Het evenement is een jaarlijks terugkerende traditie en wordt georganiseerd op het centrale plein van Sint-Michielsgestel. De vergunning maakt het mogelijk om alle voorbereidingen voor de intocht te treffen. Bezoekers kunnen op deze dag genieten van een feestelijke ontvangst van Sinterklaas.

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