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Tijdelijke opslagtent toegestaan op Vijzelweg in Waalwijk

Het college van Waalwijk heeft toestemming gegeven voor het tijdelijk plaatsen van een opslagtent op Vijzelweg 9. Het besluit is op 13 oktober 2026 bekendgemaakt.

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De vergunning maakt het mogelijk om een tijdelijke tent te plaatsen voor opslag. Het plan wijkt af van de regels in het omgevingsplan, maar dit is binnen de toegestane grenzen. Het besluit werd eerder deze week genomen.

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