Schuur in Sprang-Capelle wordt verbouwd tot starterswoning

Het college van Waalwijk heeft toestemming gegeven voor de verbouwing van een schuur aan de Burgemeester Meijerstraat in Sprang-Capelle. De schuur wordt deels omgebouwd tot een starterswoning, inclusief een dakkapel.

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Voor deze verbouwing wijkt de eigenaar af van de regels in het omgevingsplan. De vergunning is op 13 oktober bekendgemaakt. Het gaat om zowel technische bouwwerkzaamheden als een buitenplanse aanpassing, wat betekent dat er specifieke toestemming nodig was voor deze plannen.