Bedrijfswoning aan Bredaseweg in Oosterhout wordt uitgebreid

De bedrijfswoning aan de Bredaseweg 160 in Oosterhout mag worden verbouwd en uitgebreid. De vergunning hiervoor is eerder deze maand verleend.

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Met de omgevingsvergunning krijgt de eigenaar toestemming om de woning op het terrein aan te passen en te vergroten. Dit soort vergunningen is nodig om ervoor te zorgen dat bouwprojecten voldoen aan de regels van de gemeente en het milieu.