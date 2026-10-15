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Intocht Sinterklaas in Aarle-Rixtel op 15 november

De intocht van Sinterklaas vindt dit jaar plaats op zondag 15 november bij de passantenhaven aan Havenweg in Aarle-Rixtel. Het evenement duurt van elf uur tot twee uur ’s middags.

Gevonden voor jou

De vergunning voor deze intocht is verleend op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening. Het evenement wordt georganiseerd bij de passantenhaven, waar Sinterklaas en zijn Pieten feestelijk zullen aankomen.

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