Brood en banket te koop op zaterdag in Beek en Donk in 2027

Op het Piet van Thielplein in Beek en Donk mag in 2027 elke zaterdag brood, koek en banket verkocht worden. De standplaats is van zeven uur ’s ochtends tot twee uur ’s middags.

Gevonden voor jou

De vergunning voor de verkoop is verleend door het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek. Het gaat om een vaste plek op het plein in Beek en Donk, op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening. De toestemming is op 7 oktober 2026 verzonden.