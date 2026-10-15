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Loterij in Dorpshuis Lieshout toegestaan op 7 februari 2027

De gemeente Laarbeek heeft toestemming verleend voor een loterij in het Dorpshuis aan Grotenhof 2 in Lieshout. De activiteit vindt plaats op zondag 7 februari 2027.

Gevonden voor jou

De vergunning is afgegeven op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening. Het Dorpshuis is een bekende ontmoetingsplek in Lieshout waar regelmatig evenementen worden georganiseerd.

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