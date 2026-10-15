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Sinterklaas trekt op 6 december door Aarle-Rixtel

Op zondag 6 december trekt Sinterklaas van de Kouwenberg door Aarle-Rixtel. De uittocht vindt plaats tussen half zeven en acht uur ’s avonds.

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De burgemeester heeft toestemming gegeven voor de uittocht op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening. Het evenement in Aarle-Rixtel is een traditioneel onderdeel van het Sinterklaasfeest.

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