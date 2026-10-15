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Hoogerheide: Dak schuur wordt uitgebreid en vervangen

In Hoogerheide is een vergunning verleend voor het uitbreiden en vervangen van het dak van een schuur aan de Antwerpsestraatweg 153.

Gevonden voor jou

De gemeente Woensdrecht heeft op 13 oktober toestemming gegeven voor de werkzaamheden. Het gaat om een adres aan de Antwerpsestraatweg in Hoogerheide, waar het dak van een schuur zal worden vernieuwd en uitgebreid.

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