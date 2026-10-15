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Sanitairgebouw mag worden gebouwd in Overloon

Het college van burgemeester en wethouders van Land van Cuijk heeft toestemming gegeven voor de bouw van een sanitairgebouw aan de Vierlingsbeekseweg 46 in Overloon. Het besluit is genomen op 12 oktober 2026.

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Naast de bouwactiviteit wijkt het project af van bepaalde regels in het omgevingsplan. Het sanitairgebouw komt op een locatie binnen de gemeente Land van Cuijk. Het besluit is definitief en belanghebbenden kunnen bezwaar maken.

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