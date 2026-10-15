Boxmeer staat bouw van overkapping achter huis toe

De gemeente Land van Cuijk heeft toestemming gegeven voor het bouwen van een overkapping aan de achterzijde van een woning in Boxmeer. Het besluit is genomen op 12 oktober 2026.

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Het gaat om een bouwactiviteit bij een huis aan de Steenstraat in Boxmeer. De overkapping wordt geplaatst aan de achterkant van de woning. Het besluit is onderdeel van het omgevingsplan.