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Sinterklaasintocht in Beers krijgt groen licht
De Sinterklaasintocht in Beers op woensdag 15 november heeft een evenementenvergunning gekregen. Het feest vindt plaats bij De Bungelaar en in het centrum van Beers.
De vergunning is op 13 oktober verleend door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk. De intocht is een jaarlijks terugkerend evenement waar veel inwoners en kinderen naar uitkijken. Het dorp maakt zich op voor een gezellige dag vol activiteiten en tradities rondom Sinterklaas.
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