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Frietkraam mag tot 2028 staan op plein in Escharen
Op het Burgemeester de Bourbonplein in Escharen mag een mobiele frietkraam tot 1 januari 2028 blijven staan. De gemeente Land van Cuijk heeft deze vergunning op 13 oktober verleend.
De frietkraam staat op een locatie zonder huisnummer en mag snacks en friet verkopen vanuit een mobiele verkoopwagen. De vergunning is geldig voor een periode van ruim één jaar.
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