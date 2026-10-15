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Bedrijfsgebouw in Boekel mag worden uitgebreid

Het bedrijfsgebouw aan De Vlonder 114 in Boekel heeft toestemming gekregen om uit te breiden. De vergunning is op 13 oktober verleend door de gemeente.

Gevonden voor jou

Bij de vergunningverlening is afgeweken van het omgevingsplan. Het gaat om een uitbreiding die mogelijk invloed heeft op de directe omgeving. Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen dit besluit.

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